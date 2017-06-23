В Москве задержан «вор в законе» Ткач Няганский

В Москве задержан находившийся в федеральном розыске «вор в законе» 38-летний житель города Нягань, известный в криминальной среде под прозвищем Ткач Няганский. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что он скрывается на территории столичного региона . В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено его местонахождение. Накануне сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ресторане на Варшавском шоссе мужчина был задержан.

Сообщается также, что Ткач Няганкий задержан и передан инициатору розыска – полиции Алтайского края.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.17

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