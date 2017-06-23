В Зеленограде мужчина насмерть забил сожительницу бейсбольной битой по голове. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в квартире жилого дома во 2-м микрорайоне Зеленограда. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине несколько ударов в область головы бейсбольной битой. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

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