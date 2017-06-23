Пятница, 23 июня 2017, 19:03 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Зеленограде мужчина насмерть забил сожительницу бейсбольной битой

В Зеленограде мужчина насмерть забил сожительницу бейсбольной битой

В Зеленограде мужчина насмерть забил сожительницу бейсбольной битой по голове. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в квартире жилого дома во 2-м микрорайоне Зеленограда. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине несколько ударов в область головы бейсбольной битой. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

Денис Денисов об импичменте Порошенко: украинские депутаты наконец-то начали выполнять свою работу. / «Повышаем» рождаемость: в Брянске умерли 11 младенцев в перинатальном центре. / «Это саботаж государственных интересов»: Дуров ответил на угрозы о блокировке Telegram.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Авторская колонка /

Киевский кондитер дал трещину: Асад и тот крепче

Ну, наконец-то: ФАС всерьез решила отменить внутрироссийский роуминг

Денис Денисов об импичменте Порошенко: украинские депутаты наконец-то начали выполнять свою работу

Скандалы и происшествия /

«Повышаем» рождаемость: в Брянске умерли 11 младенцев в перинатальном центре

Скандалы и происшествия /

«Это саботаж государственных интересов»: Дуров ответил на угрозы о блокировке Telegram

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости