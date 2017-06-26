ЧП в Подмосковье: полуторагодовалый малыш утонул в уличном бассейне

В деревне Мансурово подмосковного Истринского района полуторагодовалый мальчик утонул в бассейне. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

По данным ведлмства, ЧП произошло накануне вечером. Известно, что малыш играл рядом с бассейном, пока отец косил траву на участке частного дома.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное ведомство обращает внимание, что с наступлением летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах и бассейнах. При этом подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых. В этой ситуации родителям следует провести с детьми беседу о правилах безопасного поведения у воды.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.17

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