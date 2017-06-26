Продюсер «Джинсовых мальчиков», обвиняемый в насилии над детьми, останется под арестом

Московский городской суд оставил 45-летнего продюсера музыкальной группы «Джинсовые мальчики» Сергея Грушевского, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, под арестом до 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Таким образом решение Хамовнического суда оставлено без изменений, передает агентство «Москва».

Напомним, Грушевский подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, в отношении лиц, не достигших 14-лет.

По данным СКР, в период с 2014 по 2016 годы мужчина под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру участников музыкальной группы. По версии следствия, подавляя волю детей, он неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

По информации СМИ, в полицию обратилась москвичка, которая сообщила, что мужчина по имени Сергей с августа 2014 года по март 2015 года в своей квартире на проспекте Мира совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына 2006 года рождения.

5 апреля Грушевский был задержан в своей квартире по подозрению в преступлении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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