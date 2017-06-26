В Подмосковье дошло до суда дело о краже ребенка из больницы

В Московской области перед судом предстанет 40-летняя женщина, обвиняемая в похищении младенца из Дедовской городской больницы в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СКР.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 17 июня 2014 года. Обвиняемая беспрепятственно похитила новорожденного мальчика из детского отделения больницы и вплоть до января 2017 года выдавала его за своего, убедив в этом, в том числе своего супруга.

При этом за время «воспитания» ребенок не осматривался педиатрами, и ему не оказывалась какая-либо медицинская помощь в лечебных учреждениях.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Обвиняемая полностью признала свою вину.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 января 2017 года сотрудники правоохранительных органов забрали малыша из «приемной» семьи и передали органам опеки и попечительства Министерства образования Московской области.

Ребенок по судебному решению усыновлен семьей, на основании решения суда его усыновление является тайной и охраняется законом РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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