В Подмосковье дошло до суда дело о краже ребенка из больницы

В Московской области перед судом предстанет 40-летняя женщина, обвиняемая в похищении младенца из Дедовской городской больницы в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СКР.
По данным ведомства, ЧП произошло днем 17 июня 2014 года. Обвиняемая беспрепятственно похитила новорожденного мальчика из детского отделения больницы и вплоть до января 2017 года выдавала его за своего, убедив в этом, в том числе своего супруга.
При этом за время «воспитания» ребенок не осматривался педиатрами, и ему не оказывалась какая-либо медицинская помощь в лечебных учреждениях.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Обвиняемая полностью признала свою вину.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
11 января 2017 года сотрудники правоохранительных органов забрали малыша из «приемной» семьи и передали органам опеки и попечительства Министерства образования Московской области.
Ребенок по судебному решению усыновлен семьей, на основании решения суда его усыновление является тайной и охраняется законом РФ.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 26.06.17
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