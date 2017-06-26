Легендарный актер Владимир Этуш попал в реанимацию после травмы

Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован с травмой в реанимацию. 95-летний актер пострадал при посещении поликлиники. Он оступился и упал, когда поднимался по лестнице вместе со своей супругой.

По данным Lifenews, у актера подозревают перелом шейного отдела позвоночника. Известно также, что несчастный случай произошел в одной из стоматологических клиник Москвы.

Завтрашний спектакль с участием Этуша будет заменен на другой, информирует Интерфакс со ссылкой на директора театра имени Вахтаногова Кирилла Крока.

Напомним, Владимир Этуш – участник Великой Отечественной войны, имеет звание народного артиста СССР и обладает многочисленными наградами и премиями. Фильмы, роли в которых доставались Этушу, по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.06.17

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