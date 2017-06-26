Стритрейсерша Мара Багдасарян снова задержана

В Москве задержана скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян. Причина на этот раз – уклонение от отбывания обязательных работ. Девушку доставят в мировой судебный участок в Москве.

«Мару Багдасарян повезут на 353 мировой участок. Предварительно часть 4 статьи 20.25 КоАП (уклонение от отбывания обязательных работ», – сообщили РИАМО в пресс-службе Савеловского суда.

Адвокат Мары Давид Кемулария уже заявил, что она не прогуливала работу, а отлучилась всего на час за лекарствами. Теперь нарушительнице грозит административный арест или крупный штраф, информирует Lifenews.

Как сообщал «Новый День», Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании. За участие в скандальных гонках на Gelandewagen в мае прошлого года и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» листок о нетрудоспособности, который оказался поддельным. В результате девушка была лишена пожизненно водительских прав.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.06.17

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