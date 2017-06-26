Владимир Этуш получил ушиб

Поступает противоречивая информация о состоянии здоровья госпитализированного сегодня легендарного актера Владимира Этуша. В театре говорят, что он уже чувствует себя неплохо, в НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен артист, сообщили о его тяжелом состоянии.

В пресс-службе театра имени Вахангова сообщили, что Этуш переведен в отдельную палату реанимации, в которой пробудет несколько дней. Там отметили, что у актера ушиб позвоночника.

«Состояние неплохое, как может быть при данной ситуации. Перелома нет. Есть серьезный ушиб. Но тем не менее Владимир Абрамович разговаривает, он в сознании. Надеемся, через несколько дней он будет переведен в палату общего режима», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба театра.

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что актер находится в нейрохирургической реанимации в тяжелом состоянии. «Сстояние тяжелое, больше ничего сказать не могу», – цитирует РИА «Новости» сотрудника справочной службы.

Ранее сообщалось, что Этуш был госпитализирован после того, как упал, поднимаясь по лестнице в поликлинику.

Спектакль с участием актера, запланированный на понедельник, будет заменён на другой.

6 мая Этуш отметил юбилей – 95 лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.06.17

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