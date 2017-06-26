Понедельник, 26 июня 2017, 18:32 мск

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В Подмосковье на «стрелке» криминальных авторитетов задержаны 11 человек

В Подмосковье на «стрелке» криминальных авторитетов задержаны 11 человек

В Московской области сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России предотвратили встречу воров в законе. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, «встреча» лидеров уголовно-преступной среды Московского региона и Новосибирской области должна была состояться 25 июня. Однако полицейским при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии удалось на месте задержать членов криминальных группировок. 11 человек были доставлены в отделение полиции, в том числе так называемые «воры в законе» Каха Гальский и Гуджа Кутаисский.

В настоящий момент устанавливается причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям

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