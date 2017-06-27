В Подмосковье женщина пыталась зарезать ножом спящую мать и двух дочерей

В Московской области 31-летняя женщина попыталась убить свою мать и двух малолетних дочерей 11-ти и 2-х лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь с 26 на 27 июня. Подозреваемая ударила кухонным ножом в грудь своей спящей 52-летней матери, а затем этим же ножом нанесла множественные удары в область живота спящим дочерям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетних»).

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотив преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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