В Москве совершена попытка убийства бизнесмена

В Москве преступники из расстреляли мужчину. Нападение было совершено в Можайском районе на Верейской улице вблизи дома №14.

Пострадавшим оказался 57-летний бизнесмен Вачик Абгарян, возглавляющий строительную компанию «Кап-строй», передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что мужчина получил ранение в грудь рядом с собственным офисом и был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД уточняет, что ЧП произошло 8:10.

На месте происшествия работает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.06.17

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