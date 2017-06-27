СКР: Бизнесмен в Москве покончил жизнь самоубийством

Стали известны новые подробности стрельбы вблизи административного здания на Верейской улице в Москве. По предварительным данным, которые приводит столичный главк Следственного комитета, мужчина, обнаруженный с ранением в область сердца, мог покончить жизнь самоубийством.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится СКР.

Следователи при проведении осмотра места происшествия обнаружили огнестрельное оружие.

«Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы случившегося», – уточнили в следственном ведомстве.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на Верейской улице подвергся нападению 57-летний бизнесмен Вачик Абгарян, возглавляющий строительную компанию «Кап-строй».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.17

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