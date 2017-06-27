Издатель журнала «Флирт» приговорен к 3 годам тюрьмы

Симоновский суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии общего режима за организацию занятия проституцией. Подсудимый заявил, что доволен приговором, передает агентство «Москва».

В ходе прения сторон гособвинитель просил признать Заблицева виновным и приговорить мужчину к четырем годам лишения свободы, а его супругу – Станиславу Казакову, которая также является фигуранткой дела, – к трем годам. Однако по решению суда, мужчина приговорен к трем годам колонии общего режима, а Казакова – к двум годам условно.

Напомним, Зяблицев и Казакова были задержаны в 7 июле 2015 года. По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщниками размещали в журнале «Флирт» («Флиртим» и «Флиртмини») рекламу и объявления об оказании интимных услуг другими лицами. Зяблицев также арендовал несколько квартир в разных районах столицы, в которых работали диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки, а также привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.

Журнал «Флирт» был зарегистрирован как рекламное издание, его тираж составлял от 120 до 550 тысяч экземпляров. По данным столичной прокуратуры и Росфинмониторинга, супруги заработали на «Флирте» 68 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

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