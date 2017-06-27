Устали «держаться»: в Москве ученые вновь намерены митинговать

В Москве профсоюз работников Российской академии наук намерен добиваться увеличения бюджетного финансирования науки. С таким требованием ученые выйдут на митинг 28 июня.

«Профсоюз работников РАН призывает всех, кому небезразлична судьба российской науки к участию в митинге за увеличение финансирования исследований в рамках профсоюзной акции «Не душите науку!» – говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию РИА «Новый День».

Акция пройдет на Суворовской площади 11:00 до 12:00. Отмечается, что мероприятие не носит политической окраски. Организаторы призывают к поддержке всех, кому не безразлична «судьба российской науки».

Ранее глава профсоюза сотрудников РАН Виктор Калинушкин сообщил журналистам о сокращении реального финансирования науки в России на 10-15% в год. По его мнению, затраты необходимо увеличить до 3% ВВП страны.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.06.17

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