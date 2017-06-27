В Москве задержаны уроженцы Дагестана с 7,5 млн фальшивых рублей

В Москве арестованы четверо уроженцев Дагестана, которые занимались фальшивомонетничеством и сбывали подделки в автоматах на железнодорожных станциях. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленники орудовали в Москве с апреля по май 2017 года. Они изготавливали «липовые» банкноты номиналом 500 рублей, вносили фальшивки в билетопечатающие аппараты в качестве оплаты проезда до ближайшей железнодорожной станции, а сдачу забирали себе. Всего таким образом они смогли реализовать более 51 тысяч рублей.

При обысках в съемных квартирах задержанных было обнаружено и изъято оборудование для изготовления поддельных купюр, а также поддельные банкноты достоинством 500 рублей на общую сумму около 7,5 млн рублей,

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление в целях сбыта, хранения, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.17

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