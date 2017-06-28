Мосгордума «зарубила» референдум о собянинской реновации

Комиссия Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению отказала активистам регионального отделения «Альянса зеленых» и «Союза горожан» в проведении городского референдума по вопросу реновации жилья. Председатель комиссии Татьяна Портнова мотивировала свой отказ тем, что вопросы для голосования сформулированы некорректно.

Портнова обратила внимание, что в вопросе: «Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом г. Москвы о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц?» – непонятно, должны ли граждане проголосовать против самой реновации или следует отменить закон о дополнительных гарантиях, пишут «Ведомости».

Предложение «Союза горожан» так же показалось градоначальникам некорректным. В вопросе о том, считают ли москвичи необходимым формирование общественных советов по контролю за соблюдением законности и прав жильцов сносимых домов, комиссия усмотрела противоречие федеральному закону об общественном контроле.

Кроме этого сомнения вызвал вопрос о необходимости контроля за соблюдением законности при сносе со стороны общественных советов, так как не было прописано, что должны представлять собой такие советы.

Критике подвергся и вопрос: «Считаете ли вы недопустимым голосование жильцов по вопросам участия домов в проекте реновации с использованием электронных ресурсов, включая систему «Активный гражданин»?» Юристы и депутаты подчеркнули, что к моменту референдума это голосование уже закончится, и положительный ответ может повлечь неопределенные правовые последствия.

Наконец, ответ на вопрос об обращении к президенту с просьбой взять под контроль программу реновации грозит нарушить принцип разделения властей, так как Мосгордума в рамках своих полномочий действует самостоятельно.

Инициаторы референдума допустили, что часть вопросов может быть переформулирована, однако шансы, что удастся провести общегородское голосование очень невелики. Мосгордума уходит на каникулы.

Примечательно, что оппозиция в Москве ни разу не смогла провести референдум, несмотря на многочисленные попытки. По мнению, депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова, власть просто не хочет узнать реальное мнение горожан, так как это может привести к негативным для нее последствиям. Хотя референдум по реновации мог бы снять многие вопросы, отмечает депутат.

Напомним, сегодня Совет Федерации планирует утвердить законопроект о реновации российской столицы. Накануне этого заседания крупнейшие экологические организации обратились в верхнюю палату парламента с требованием отклонить законопроект. Защитники природы заявили, что проект неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы и создаст угрозу национальной безопасности страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

Совет Федерации предлагает присваивать звание почетного гражданина РФ. / Родственником королевы Британии оказался каждый пятый россиян. / Около здания Совфеда задержан Митрохин: после разговора с Матвиенко. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»