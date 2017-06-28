Совет Федерации ожидаемо одобрил реновацию Москвы

Сегодня верхняя палата российского парламента одобрила резонансный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос жилых домов и массовое и переселение москвичей. В поддержку документа проголосовали 147 членов Совета Федерации, при этом четверо воздержались.

Как предполагается, включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с документов под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные им по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Примечательно, что реновация не будет касаться аварийных домов, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Как сообщал «Новый День», законопроект о реновации вызвал большой резонанс и неоднозначную реакцию общественности. В конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Собянин, в свою очередь, отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

Несмотря на противоречивую реакцию общественности и многочисленные митинги против данной инициативы, Государственная дума РФ 14 июня приняла законопроект в третьем окончательном чтении.

Накануне голосования в Совете Федерации ведущие экологические организации обратились к сенаторам с требованием отклонить законопроект. Защитники природы заявили, что проект неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы и создаст угрозу национальной безопасности страны.

Сегодня около здания Совета Федерации в очередной раз был задержан лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин в ходе одиночного пикета против реновации Москвы после разговора со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Как сообщила пресс-служба «Яблока», Матвиенко пыталась доказать Митрохину, что законопроект о реновации юридически безупречен, поскольку прошел экспертизу в юридическом управлении Совфеда, и заявила, что 8000 московских пятиэтажек будут снесены исключительно в интересах жителей города. В ответ лидер московского «Яблока» заявил, что готов стать мэром Москвы, чтобы расселить прежде всего общежития.

В пресс-службе партии отмечают, что жест Матвиенко очевидно был рассчитан на представителей СМИ, собравшихся на акции в большом количестве. Позволив Митрохину и Матвиенко закончить обмен репликами, полиция сразу задержала лидера московского «Яблока».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.17

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