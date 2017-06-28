«Уничтожение науки – измена Родине»: ученые перешли в стадию выживания и грозят протестами

«Уничтожение науки – измена Родине», «Хватит кошмарить ученых», «От развала науки до развала страны – один шаг», – с такими лозунгами вышли на Суворовскую площадь в Москве участники митинга профсоюза работников Российской академии наук. Как передает корреспондент РИА Новый День, побывавший на месте событий, в акции приняло участие около 500 человек – не только из российской столицы, но и Санкт-Петербурга, Новосибирска и других уголков страны.

Общую мысль собравшихся выразил младший научный сотрудник института прикладной физики РАН Григорий Бубнов из Нижнего Новгорода. «В общем и целом можно зафиксироваться на одном простом тезисе – дайте денег. Мы знаем, как с ними работать, мы умеем их распределять, мы умеем и хотим работать, мы хотим получать за это достойную зарплату», – заявил он.

По словам сопредседателя Конгресса работников науки и образования Александра Бузгалина, то, что происходит сегодня с наукой – «часть общего экономического, социального и политического курса, проводимого в стране».

«Недостаток денег, сокращение бюджетных мест в высших учебных заведениях, сокращение дополнительного образования и т.д. – это часть общего курса, но не вся болезнь. Она шире и сложнее, – пояснил он. – Нас превращают в придаток бюрократической машины. Нам объясняют, что ученый, учитель, доцент не могут участвовать в управлении – нам нужны эффективные менеджеры сверху, которые из нас будут делать деньги для себя, держа нас на нищенском бюджете. Нам объясняют, что главная задача науки – делать деньги любой ценой».

Бузгалин также отметил, что ученых стали считать людьми второго сорта, хотя именно они, а также преподаватели, медики, люди, которые заботятся об экологии, «должны быть героями в стране». Однако «сегодня над ними посмеиваются».

«Вы много видели фильмов, где олигарх женится на ученой барышне, понимает, что деньги надо тратить на науку, бросает все, занимается научной деятельностью или уезжает преподавать в школу? – спросил он – Вы видели хоть один такой фильм?»

Правящая партия, считает Бузгалин, «в соответствии с указаниями самого верха нашей страны голосует против науки, против образования, против того, чтобы развивалась медицина в нашей стране и все остальное».

Исполнительный директор профобъединения «РКК Наука» Юрий Захарченко со своей стороны обратил внимание, что сокращение финансирования – прямое убийство российских научных школ. Потому что под сокращение, в первую очередь, попадают самые опытные сотрудники – 70-летние.

Как заявил председатель профсоюзной организации объединенного Института высоких температур Назар Ворона, работники науки уже перешли в стадию выживания.

«Все наши основные мысли и действия направлены не на развитие науки, не на производство каких-то научных знаний, воплощение идей в жизни, а на то, чтобы наши научные коллективы выжили и не разбежались, – признался он. – И это отпугивает молодежь. У нас растет разрыв поколений».

Ворона призвал максимально протестовать, предавать огласке происходящее, доказывать, что майские указы президента «можно выполнить только при реальном финансировании, а не как это делается сейчас – на бумаге».

Председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин в свою очередь так же пригрозил массовыми акциями по всей стране уже этой осенью – в случае, если власти снова не услышат ученых.

В резолюции, которую участники митинга направили президенту и правительству РФ,в числе требований – увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, довести расходы на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.06.17

В Подмосковье теперь новая «мусорная столица»: отходы из Балашихи перевозят в Люберцы. / СМИ: В холдинге «Сумма» идут обыски из-за подряда к ЧМ-2018 по футболу. / Совет Федерации ожидаемо одобрил реновацию Москвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»