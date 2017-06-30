На Запад приходится только 2,6% жертв терактов

«Мантра» о том, что терроризм одинаково угрожает всем государствам – не соответствует действительности. По словам российского политолога, руководителя группы по исследованию проблем мира и конфликтов и ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Екатерины Степановой, только 2,6% жертв в терактах по всему миру приходится на западные страны, при этом резонанс от этих преступлений в сотни раз превышает реакцию на более кровавые и жестокие теракты в менее развитых странах.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказала, выступая на «Примаковских чтениях». «Статистика показывает в высшей степени неравномерное распределение террористической активности в мире. То есть, эта мантра о том, что терроризм угрожает всем вокруг – некорректна. На самом деле всем он (терроризм) угрожает очень по-разному», – констатировала Степанова.

Она пояснила, что «линия контраста» в данном случае проходит не через Запад и Восток. «Основная линия – развитый, в основном западный мир, с одной стороны, и ряд зон крупных региональных мусульманских конфликтов – с другой», – отметила политолог и добавила, что прежде всего речь идет о «ирако-сирийском и афгано-пакистанском ареале».

«По последним данным, в 2015 году– 72% всех убитых в терактах в мире было убито только в 5 странах – Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Сирия», – обратила внимание политолог и подчеркнула, что в 21 веке на страны Запада пришлось только 4,5% от общемирового числа терактов.

«И еще меньше – 2,6% – процент от общего числа убитых, который приходится на западные страны. При этом, любой теракт в Ницце, Париже, Лондоне или Мадриде вызывает несравнимо больший медийно-информационный эффект и международный политический резонанс, чем гораздо более смертоносные, гораздо более частые теракты где-нибудь в Кабуле», – акцентировала внимание Степанова.

С ее точки зрения, такая резкая диспропорция связана со спецификой терроризма. «Этот эффект тем выше, чем более центральную роль в мировой политике играет тот контекст, в котором применяется терроризм», – считает эксперт.

Как отметила Степанова, тот факт, что львиная доля террористической активности происходит в зонах всего лишь нескольких крупных региональных конфликтов в слабых институциональных государствах, таких как Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен и Сомали, доказывает, что мировая общественность должна, наконец, перестать горевать только по своим погибшим и обратить внимание на истоки проблемы.

«То, что более 2/3 всех террористических актов приходится на эти территории – это самый весомый аргумент, который просто вопиет о необходимости качественного апгрейда многосторонних усилий по регулированию региональных конфликтов этого типа на всех уровнях – и региональном, и, конечно, на уровне ООН», – сказала она.

При этом политолог напомнила, что во многом именно западные страны сейчас в ответе за такое распространение терроризма.

«В Афганистане и Ираке сам виток этой конфликтной динамики, который привел к такому резкому скачку терроризма, запустили внешние интервенции со стороны тех же самых западных коалиций», – подчеркнула Степанова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.17

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