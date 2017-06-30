Заключен под стражу ещё один участник акции 12 июня в Москве

Обвиняемый в применении насилия на несанкционированной акции протеста 12 июня Расим Искаков заключен под стражу. Такой решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Мера пресечения избрана на два месяца, то есть до 27 августа, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Искаков обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти).

Как сообщал «Новый День», инициатор антикоррупционной протестной акции Алексей Навальный призвал своих соратников выйти 12 июня на несанкционированное властями шествие в центр Москвы на Тверскую улицу, где в этот момент проводились традиционные праздничные мероприятия. В результате это провокации были задержаны сотни человек.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.06.17

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