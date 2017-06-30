В Москве двое полицейских обещали «отмазать» свидетеля за 4 млн рублей

В Москве два полицейских и их сообщник задержаны за вымогательство 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне 2017 года задержанные с соучастником 1984 года рождения вымогали у свидетеля по уголовному делу 4 млн рублей за непривлечение его к ответственности.

В ходе расследования были проведены обыски в здании УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве. На допросе подозреваемые признали вину, а также и сдали своих подельников. В настоящий момент их местоположение устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Будет также проведена проверка на их причастность к аналогичным преступлениям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.06.17

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