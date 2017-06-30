Путин продлил продэмбарго до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на антироссийские санкции Европейского Союза до 31 декабря 2018 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Согласно документу, правительству РФ поручено обеспечить меры по реализации указа, при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.

Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что кабинет министров вносит президенту предложение о продлении ответных мер в ответ на очередную пролонгацию санкций ЕС.

«Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом», – отмечал Медведев накануне на заседании правительства.

Ранее на этой неделе стало известно, что Совет Европейского союза принял официальное решение о продлении экономических ограничительных мер против России до конца 2017 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.06.17

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