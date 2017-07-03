В Москве пьяный пациент напал на медбрата

В Москве в одной из одной из городских больниц пациент напал на медбрата. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, ЧП произошло днем 2 июля в городской клинической больнице на улице Стромынка. Мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес медбрату удар стулом в область туловища.

Отмечается, что следователи инициировали вопрос об изъятии и передачи уголовного дела из полиции в Следственный комитет.

Напомним, в начале июня Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы за нападение на медработников и блокирование бригад скорой помощи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.17

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