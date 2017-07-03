«Межтопэнергобанк» признал проблемы при проведении расчетов

«Межтопэнергобанк» заявил о затруднениях при осуществлении расчетов, вызванных нехваткой ликвидности. Как говорится в официальном сообщении в финорганизации, проблемы спровоцировало «активное распространение негативной информации о финансовом состоянии», что привело к резкому росту числа обращений клиентов с платежными требованиями.

«На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», – говорится в пресс-релизе.

При этом в банке признают, что финансовое состояние стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, связанных с негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

«Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов», – отмечают в банке.

Однако, несмотря на это, до прошедшей недели «Межтопэнергобанк» своевременно и точно исполнял поручения клиентов, поддерживал ликвидность на необходимом уровне.

Как уверяют в финорганизации, все средства на счетах «в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то, что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена».

ПАО «Межтопэнергобанк» также обеспечил страхование, а все платежи по действующим обязательствам перед банком принимаются и обрабатываются в обычном режиме.

«Системы дистанционного обслуживания работают в информационном режиме, и клиентам доступна полная информация об остатках на банковских счетах, история операций и электронные выписки, – успокаивают в банке. – Клиенты и контрагенты будут проинформированы о порядке дальнейших действий по мере поступления дополнительной информации».

По данным портала Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка – 43,32 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 6,71 млрд, кредитный портфель – 31,06 млрд, обязательства перед населением – 26,45 млрд.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.17

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