Навальный получил «китайское» предупреждение от ФСИН

Скандальный политик Алексей Навальный уведомлен о возможной замене условного срока на реальный по «делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Письменное предупреждение вынесли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Предупреждение было вручено в спецприемнике, где Навальный отбывает административный арест после митинга 12 июня.

Как уточнил «Интерфаксу» адвокат Валим Кобзев, в суд представители ФСИН не обратились. «Это предупреждение им нужно для того, что, если ФСИН обратится в суд о замене условного наказания, то они скажут, что у Алексея уже три таких предупреждения», – пояснил адвокат.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически привлекался к административной ответственности, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и об исполнении наказания, назначенного приговором суда.

При этом систематическим нарушением общественного порядка является совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности. Таким образом, вступление в силу решения о втором за год административном наказании Навальному может стать поводом для обращения ФСИН в суд с требованием о замене условного наказания на реальное.

Как сообщал «Новый День», после акции протеста 26 марта Тверской суд Москвы признал Навального виновным в оказании сопротивления полицейским при задержании и арестовал его на 15 суток, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей. В настоящее время политик также отбывает административный арест за организацию согласованной акции протеста 12 юиня.

Напомним, как сообщал «Новый День», 8 февраля Ленинский районный суд Кирова повторно признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию «Кировлес», путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова – виновным в пособничестве данному преступлению.

Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно, Офицерова – к условному сроку в 4 года, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные ранее оплатили по первому приговору.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев Навальных виновными в хищении денежных средств «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брата Олега – к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.17

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