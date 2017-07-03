В Подмосковье полицейский сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

В подмосковном Подольске сотрудник полиции на автомобиле сбил 79-летнюю женщину. По данному факту организовано сразу две проверки, одна из которых инициирована Следственным комитетом.

ЧП произошло вечером 2 июля в деревне Поливаново на Богородской улице. Сотрудник УМВД России по городскому округу Подольск, находясь за рулем иномарки, совершил наезд на пожилую женщину, которая шла по обочине дороги, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП, пострадавшая получила телесные повреждении разной степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

В МВД инициирована служебная проверка, по результатам которой следователь УМВД России по г.о. Подольск будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью потерпевшей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.17

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