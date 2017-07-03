Полицейский, сбивший старушку в Подольске, был пьян

Сотрудник полиции, совершивший в подмосковном Подольске наезд на иномарке на пенсионерку, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Судя по данным Следственного комитета, в момент ДТП полицейский был в состоянии опьянения.

В региональном МВД также уточнили, что полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. «Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 июля деревне Поливаново на Богородской улице водитель, управляя автомобилем иностранного производства, совершил наезд на 79-летнюю жительницу Москвы, двигавшуюся по краю дороги, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что за рулем автомобиля находился следователь УМВД России по г.о. Подольск.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего следователя СУ УМВД России по городскому округу Подольск по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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