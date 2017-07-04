Убийственный «шашлык» в Подмосковье: в мангале обнаружены обугленные человеческие останки

В Москве задержан мужчина по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, которого он забил до смерти молотком, расчленил и пытался сжечь останки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, во время допроса фигурант полностью признал вину.

По версии следствия, ЧП произошло 2 июля. В квартире жилого дома в Зеленограде мужчина во время распития спиртных напитков «на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее двух ударов молотком в область головы». От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА «Новости», что обугленные человеческие останки были обнаружены сторожем на базе отдыха. Сообщается, что в домике, рядом с которым стоял мангал, находились предполагаемые орудия преступления – топор, молоток, пила. Там же были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения связанной с лишением свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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