Закон о реновации Москвы дошел до Конституционного суда

Конституционный суд зарегистрировал жалобу москвички Оксаны Юнановой и ее представителей на закон о реновации Москвы, который предполагает снос еще пригодного для проживания жилья и массовое переселение жителей российской столицы. В настоящий момент документ находится на предварительном изучении, передает «Интерфакс» со ссылкой на КС РФ.

Речь идет об обжаловании отдельного положения закона о реновации. Юнанова и ее представители не согласны с тем, что решение о сносе принимается большинством голосов граждан. По мнению заявительницы, согласие должны дать все жильцы дома.

Теперь, если жалоба соответствует формальным требованиям, она будет направлена судьям на предварительное изучение. Позже решится вопрос о ее принятии к рассмотрению или отказе.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.07.17

И снова, здравствуйте: в московском регионе опять штормовое предупреждение. / Санкции против России привели к борьбе за технологии: бизнесмены внутри страны через суды делят нефтяные контракты. / Убийственный «шашлык» в Подмосковье: в мангале обнаружены обугленные человеческие останки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»