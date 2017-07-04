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Закон о реновации Москвы дошел до Конституционного суда

Закон о реновации Москвы дошел до Конституционного суда

Конституционный суд зарегистрировал жалобу москвички Оксаны Юнановой и ее представителей на закон о реновации Москвы, который предполагает снос еще пригодного для проживания жилья и массовое переселение жителей российской столицы. В настоящий момент документ находится на предварительном изучении, передает «Интерфакс» со ссылкой на КС РФ.

Речь идет об обжаловании отдельного положения закона о реновации. Юнанова и ее представители не согласны с тем, что решение о сносе принимается большинством голосов граждан. По мнению заявительницы, согласие должны дать все жильцы дома.

Теперь, если жалоба соответствует формальным требованиям, она будет направлена судьям на предварительное изучение. Позже решится вопрос о ее принятии к рассмотрению или отказе.

Москва, Ольга Ветрова

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