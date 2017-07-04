ЧП в Подмосковье: более 15 детей госпитализированы с пищевым отравлением из лагеря

Сегодня в Подмосковье более 15 детей, отдыхающих в детском палаточном лагере «Геосфера», госпитализированы с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения. Девять из них после осмотра медиками были оставлены в больнице.

По результатам медицинского обследования, девятерых детей решено оставить для дальнейшего наблюдения специалистами, еще восемь человек вернулись в лагерь, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

«Состояние детей, оставленных в медучреждении, характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Дети идут на поправку и в ближайшее время вернутся в летний лагерь отдыха», – уточнили в оборонном ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения.

Москва, Светлана Антонова

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