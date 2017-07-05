В Подольске задержан экс-полицейский, сбивший 79-летнюю бабушку

В подмосковном Подольске задержан 33-лений бывший полицейский, сбивший 79-летнюю женщину и скрывшийся с места ДТП. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», вечером 2 июля подозреваемый ехал на личном автотранспорте по проезжей части в сторону Богородской улицы поселка Поливаново и сбил пожилую женщину. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

В результате было организовано сразу две проверки, одна из которых инициирована Следственным комитетом. По результатам служебной проверки МВД следователь УМВД России по г.о. Подольск уволен. Кроме того, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В ходе проверок выяснилось, что мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.07.17

Совбеза ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР. / Ростуризм: шести регионам не хватает гостиниц для размещения гостей ЧМ-2018. / Россиянам грозит штраф за запуск незарегистрированного дрона. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»