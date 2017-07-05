Киев готовит новую кровавую провокацию в Донбассе: к саммиту G20

Киев намерен сорвать первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на 7 июля в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» G20. Готовится масштабная провокация в Донбассе. Такое мнение высказал известный российский политолог Сергей Марков.

«Киевский режим готовит масштабную провокацию 6 июля в Донбассе. Прямо перед саммитом Большой 20-ки чтобы вызвать там антироссийскую истерику и сорвать встречу Путина и Трампа», – отметил он в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Эксперт обратил внимание, что на этот раз разведке Донецкой народной республики удалось достать документы приказа воинским частям начать наступление в 6:00 6 июля.

Марков ссылается на видеозапись допроса пленного украинского майора 128-й отдельной горнопехотной бригады. По данным армии ДНР, он был задержан с секретными документами вблизи поселка Пески, после чего была обнародована часть содержания его флешки, в том числе боевой приказ на применение артиллерии по Донецку под грифом «секретно».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.07.17

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