Дело серийного московского педофила с детской площадки дошло до суда

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего Геннадия Семенова, который обвиняется в совершении десяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные в отношения лиц, не достигших 14-летнего возраста).

По версии следствия, Семенов с 2008 года знакомился с малолетними детьми на детской площадке расположенной вблизи жилого дома на Вишняковской улице, после чего, под различными предлогами приглашал их к себе домой. Когда дети оказывались у него в квартире, мужчина совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В ходе следствия было установлено, что Семенов совершал эти преступления в течение 9 лет.

В ходе проведенных обысков по месту жительства обвиняемого обнаружена многочисленная литература, а также видеозаписи порнографического содержания. В рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая и иные экспертизы выводы которых позволили следствию изобличить Семенова по всем инкриминируемым ему эпизодам преступной деятельности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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