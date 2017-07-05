В Подмосковье задержана женщина за жестокое убийство своей бабушки

В подмосковном Ленинском районе задержана 28-летняя женщина по подозрению в жестоком убийстве своей бабушки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено днем 30 июня. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои своей 60-летней матери, связала ее, после совершила убийство своей 86-летней бабушки, после чего расчленила ее тело.

Части тела пожилой женщины были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов вечером 3 июля.

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотива преступления», – уточнили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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