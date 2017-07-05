СКР организовал проверку отравления жителей Наро-Фоминска неизвестным веществом

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств отравления жителей Наро-Фоминска неизвестным веществом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

ЧП произошло утром 26 июня. Из квартиры жилого дома на Рижской улице Наро-Фоминска в реанимационное отделение больницы были доставлены двое местных жителей с отравлением неизвестным веществом – женщина и ее 25-летний сын. При этом смерть 56-летнего супруга пострадавшей медики констатировали на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося Назначен комплекс необходимых экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.17

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