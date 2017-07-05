Добро пожаловать: Путин разрешил водителям из Киргизии работать в России

Президент РФ Владимир Путин поддерживает инициативу Государственной думы о признании в России национальных водительских прав Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проект обращения к президенту «по вопросу предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности» был сегодня рекомендован к приятию комитетом Госдумы по делам СНГ.

«В Киргизии русский язык официальный, и именно в силу этого Россия может сделать послабление для граждан этой страны в плане признания водительских прав и не требовать от водителей из Киргизии при приеме на работу дополнительной пересдачи. Даже водительские удостоверения в Киргизии пишутся и используются на русском языке, они понятны», – приводит пресс-служба Госдумы слова председателя комитета Леонида Калашникова.

Парламентарий также отметил, что граждане Киргизии хорошо знают правила дорожного движения, так как изучали их на русском языке. По его мнению, данная мера позволит укрепить отношения двух стран и еще больше популяризировать русский язык в Киргизии.

«Сегодня Киргизия является страной – примером на постсоветском пространстве по изучению и поддержке русского языка. Там открываются, а не закрываются русские школы, центры русского языка. Киргизия сегодня является государством, где русский получил статус официального языка. Страна, которая не допустила демонтажа системы высшего образования, заслуживает реальной поддержки», – согласился депутат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект постановления был принят 406 голосами «за».

По словам Пескова, Путин поддерживает данную инициативу, с учетом того, что «русский язык по Конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике», отмечает РБК.

Напомним, с 1 июня 2017 года в России водителям запрещено управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав.

Запрет связан «с недостаточным знанием русского языка водителями – гражданами иностранных государств».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.07.17

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