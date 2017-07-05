Экс-следователь отправлен под домашний арест после ДТП со старушкой

Бывший следователь СУ УМВД России по городскому округу Подольск направлен под домашний арест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина признал свою вину в ДТП, в котором пострадала 79-леитняя пенсионерка.
Ранее сообщалось, что днем 2 июля обвиняемый, двигаясь на личном автотранспорте по проезжей части со стороны улицы Центральной в сторону Богородской улицы поселка Поливаново, совершил наезд на пешехода – 79-летнюю женщину. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
По результатам проверки обстоятельств ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 05.07.17
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