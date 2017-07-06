Эксперт: В Гамбурге может решиться судьба Донбасса без учета позиции Киева

Предстоящие в Гамбурге переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель могут оказаться решающими для судьбы Донбасса. Такое мнение высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что на полях саммита G20 пройдет встреча глав России, Франции и Германии, посвященная проблемам реализации «Минских соглашений».

«Подобный формат является вполне логичным, для нынешней ситуации вокруг Донбасса», – сказал Денисов в комментарии корреспонденту РИА «Новый День».

По его оценке, по большому счету именно этот триумвират и определяет ключевые направления работы в рамках «Нормандского формата».

«Исходя из того, что лидеры России, Франции и Германии также будут встречаться с главой США, и, видимо, также обсуждать ситуацию на Донбассе, можно быть уверенными, что, если в ходе данных встреч будут приняты конкретные решения, то как раз они и будут реализованы, вне зависимости от позиции официального Киева», – считает Денисов.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 06.07.17

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