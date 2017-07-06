СКР раскрыл убийство главы Сергиева Посада Обезврежена банда, на счету которой, как минимум, 18 убийств

Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящий момент 10 участников преступной группировки, подозреваемых в совершении, в том числе этого преступлении, задержаны.

По данным следствия, банда орудовала с 1999 по 2016 год. Ее возглавлял Константин Пискарев, известный под прозвищем «Костя Большой». В группировку так же входили Сергей Александров, Сергей Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров и другие. В ходе расследования выяснилось, что за 17 лет члены группировки причастны к совершению не менее 18 убийств, в том числе, Евгения Душко.

По версии СКР, в 2011 году между «Костей Большим» и Душко возник конфликт, так как коммерческие интересы лидера банды могли пострадать из-за служебных действий главы Сергиева Посада. В дальнейшем – указанию Пискарева Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания Душко.

Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле под управлением Безрукова прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Когда он вышел из дома и сел в машину, Пискарев подошел к нему и произвел не менее 7 выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а нападавшие скрылись, отмечается в сообщении СКР.

По данным следствия, деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией.

Задержать злоумышленников удалось только в 2016 году.

Во время обысков был обнаружен большой склад оружия, принадлежащего банде.

В зависимости от роли каждого участники банды обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). 10 участников банды, включая ее лидера, заключены под стражу.

В настоящий момент устанавливаются другие участники банды и другие преступления, к которым могли быть причастны задержанные.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.17

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