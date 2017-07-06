Отец «пьяного» мальчика получил статус потерпевшего

Отец «пьяного» мальчика, погибшего в результате ДТП в подмосковной Балашихе, признан потерпевшим по делу о халатности. Об этом сообщил бывший уполномоченный по правам ребенка, адвокат Павел Астахов.

«Сегодня адвокат нашей Коллегии Виктор Данильченко сопровождал Романа Шимко при проведении следственных действий в СК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного против тех, кто фальсифицировал результаты освидетельствования проб крови погибшего в ДТП малыша. Наше Ходатайство о признании потерпевшим отца мальчика – УДОВЛЕТВОРЕНО! Спасибо всем, кто поддерживает семью Шимко!» – прокомментировал Астахов ситуации в Instagram.

Ранее в коллегии адвокатов Павла Астахова сообщили, что соответствующее ходатайство было направлено из-за того, что отец ребенка проходит в деле о халатности только в качестве свидетеля, а признание Шимко потерпевшим позволит расширить круг его правомочий в уголовном процессе.

Как сообщал ранее «Новый День», ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов связи. В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении эксперта о том, что мальчик был пьян.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать материалы дела для дальнейшего расследования из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня стали известны повторные результаты медицинской экспертизы, которые также показали, что в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

3 июля стало известно, что расследование уголовного дела завершено и обе стороны знакомятся с материалами дела.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.17

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