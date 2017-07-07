Привет из 90-х: в Москве заключен под стражу еще один бандит «орехово-медведовских»

В Москве задержан один из участников «орехово-медведковской» банды – 46-летний Александр Шарапов, который находился в международном розыске с 2001 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, Шарапов являлся участником преступного сообщества, в состав которого входили «ореховская» и «медведковская» криминальные группировки. С 1994 по 2001 годы он с помощью огнестрельного оружия или взрывчатых веществ совершил убийства пяти человек в московском регионе.

Шарапов был задержан во Владимирской области и затем доставлен в Москву.

Отмечается, что в состав ОПГ входило более 30 человек. С 2004 года некоторым их них было вынесено 12 обвинительных приговоров.

Сегодня в отношении Шарапова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.17

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