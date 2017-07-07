Опять свободен: Навальный вышел из-за решетки после 25 суток ареста

Сегодня скандальный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. Об этом в твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она отметила, что в 9:00 политика привезли в ОВД ЦАО и там выпустили.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Навальный был задержан в подъезде своего дома 12 июня – когда в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России начинались митинги его сторонников. Накануне вечером, 11 июня, он призвал своих соратников выйти на Тверскую улицу российской столицы, где проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи», а не на площадь Сахарова, где было санкционирована акция протеста.

Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщало о 823 задержанных, МВД – о 650 в Москве и в Санкт-Петербурге.

В ночь на вторник Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

16 июня его арест был сокращен с 30 до 25 суток. Адвокат Навального Ольга Михайлова просила прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава и события правонарушения в действиях Навального. Сам политик опровергал свое участие в организации массового протеста.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.07.17

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