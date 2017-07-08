Путин, Меркель и Макрон настроились усмирить Порошенко

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, Об этом агентству Reuters сообщил представитель кабинета министров ФРГ.

Сегодня Гамбурге в отеле «Атлантик» проходит встреча лидеров РФ, Франции и Германии, на которой обсуждаются актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Как уточнила пресс-служба Кремля, обсуждение проходило во время рабочего завтрака, в котором с российской стороны также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 08.07.17

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