Итоги гамбургских встреч Путина: в Донбассе намечается мир?

У лидеров Германии, Франции и США есть понимание того, что «нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить отвод тяжелых вооружений» в Донбассе. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров главы государства.

«Есть понимание, что нужно готовить повестку для очередного телефонного разговора в «нормандском формате», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также добавил, что президент РФ Владимир Путин лаконично, но исчерпывающе довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию России по Украине.

«Президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию Российской Федерации», – цитирует Пескова «Интерфакс».

«Состоялся обмен мнениями по тому, где мы собственно все находимся в плане украинского урегулирования», – сказал Песков в разговоре с журналистами. Участники встречи «не скрывают серьезного разочарования» в связи с «серьезной пробуксовкой», добавил он. Пресс-секретарь главы государства отметил, что «вместе с тем есть понимание [у участников встречи], что нужно идти дальше», уточняет РБК.

Как сообщал ранее «Новый День», сегодня утром Гамбурге в отеле «Атлантик» прошла встреча лидеров РФ, Франции и Германии, на которой обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Как уточнила пресс-служба Кремля, обсуждение проходило во время рабочего завтрака, в котором с российской стороны также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне Путин встречался с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров также обсуждалась украинская проблема.

Гамбург, Анастасия Смирнова

Гамбург. Другие новости 08.07.17

ФАС не оставляет надежду снизить запредельные цены в московских аэропортах. / Медведев решил раскрыть данные о гражданах РФ на едином портале. / Трамп остался доволен встречей с Путиным. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»