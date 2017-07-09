В Сергиевом Посаде произошел взрыв неизвестного вещества

Сегодня утром в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв неизвестного вечщества. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате ЧП есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о «хлопке неизвестного происхождения» в квартире в деревне Башенка Сергиево Посадского района поступила 09:40.

«По прибытию первого подразделения было установлено, что в коридоре присутствуют следы возгорания на площади 2м2 (предположительно личные вещи). Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия были направлены спасатели, сотрудники полиции, представители администрации и газовой службы.

Сотрудниками газовой службы произведено отключение подъезда от газоснабжения, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, которые приводит РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, в результате ЧП пострадали два человека.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.17

Умер знаменитый художник Илья Глазунов. / В Москве умер Антон Носик. / Путин и Трамп: стали известны новые подробности переговоров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»