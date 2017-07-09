Европа решилась на обострение: ОБСЕ призывает Россию вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла украинский вариант резолюции, в которой содержится призыв к России отменить решение о присоединении Крыма. Протест представителей российской делегации не помог отклонить этот документ.

В резолюции содержится призыв к Москве отменить решение о возвращении Крыма в состав России и «вывести оккупационные силы» с полуострова. В документе говорится, что парламентская ассамблея ОБСЕ «вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе», передает РИА «Новости».

Авторы документа предостерегли членов парламентской ассамблеи от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в нижнюю палату российского парламента на территории Крыма и Севастополя. Резолюция призывает Россию «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН, Совета Европы и любым другим правозащитным организациям и СМИ.

В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить «агрессию в Донбассе». Парламентская ассамблея ОБСЕ требует от России «перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

Во время полемики, развернувшейся вокруг проекта этой резолюции, глава российской делегации – вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что к следующей сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия подготовит резолюцию о многочисленных нарушениях на Украине прав человека и норм международного права.

По его словам, «в отличие от ничем не подтвержденных штампов украинской пропаганды про «оккупацию Крыма» и «гибридные российские войска на Донбассе», российская сторона готова предоставить факты, которые подтверждаются, в том числе Специальной мониторинговой миссии, работающей в зоне конфликта.

Как сказал Толстой, резолюция будет содержать всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей.

Как известно, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине, когда был отстранен от власти Виктор Янукович. За возвращение в состав России проголосовали более 95% жителей полуострова. Нынешние киевские власти при поддержке Запада обвиняют Россию в аннексии полуострова и заявляют об «агрессии» Кремля против Украины.

Минск, Светлана Антонова

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