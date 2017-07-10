Москвич хранил тело умершей матери дома в морозильной камере

В Москве Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти женщины 1933 года рождения, тело которой было обнаружено морозильной камере холодильника в квартире на Расковой улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В СКР уточнили, что в ходе опроса, сын умершей женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру для сохранности.

«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле (женщины) не обнаружено, предполагаемая давность наступления смерти десять суток», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи опрашивают родственников и соседей потерпевшей. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионерки.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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