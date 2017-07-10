СКР начал проверку данных об избиении адвоката в московском отделе полиции

В Москве сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств инцидента с участием адвоката в одном из отделов полиции на юго-востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, женщина получила телесные повреждения.

В СКР уточнили, что из обращения адвоката следует, что 30 июня в одном из отделов полиции на Самокатной улице сотрудники ОВД причинили телесные повреждения заявительнице.

«Следователи в ближайшее время установят общую картину произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются интересующие следствие лица», – говорится в сообщении ведомства.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

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