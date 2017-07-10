Понедельник, 10 июля 2017, 14:07 мск

российское информационное агентство 18+

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В Москве орудуют воры – любители Lego: украли конструкторы на 258 тысяч рублей

В Москве орудуют воры – любители Lego: украли конструкторы на 258 тысяч рублей

Необычная кража совершена в «Детском мире», расположенном на проспекте Вернадского в Москве. Неизвестный похитил из магазина всего конструкторы Lego. Однако примечательна общая сумма ущерба – она составляет 258 тысяч рублей, передает агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась заместитель директора магазина. По ее словам, пропажа была обнаружены при инвентаризации. Удалось также выяснить, что конструкторы пропали в период с апреля по июнь этого года.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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