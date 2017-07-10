В Москве педофил 10 лет удерживал в сексуальном рабстве ребенка

В Москве арестован 40-летний мужчина по обвинению в педофилии: он почти 10 лет продержал в сексуальном рабстве ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мальчик числился пропавшим без вести еще с 2007 года.

В настоящий момент против задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, мужчина познакомился с 9-летним мальчиком в июле 2007 года и уговорил на совместное проживание. Ребенок согласился и ушел из дома.

«На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении СКР.

Задержанный уже признал вину и дал показания. Сейчас устанавливается местонахождение родственников мальчика, назначены судебные экспертизы.

Кроме того, обвиняемого проверят на причастность к аналогичным преступлениям в Москве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

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